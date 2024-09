Tutto pronto per il Memorial Marco Pantani 2024. Come cambia la viabilità dalle ore 11:00 di sabato 14 settembre

Mancano ormai pochi giorni al Memorial Marco Pantani 2024, il grande evento ciclistico romagnolo. Quest’anno la gara assume un significato speciale, poiché ricorre il ventennale dalla scomparsa del grande campione romagnolo e lo fa con il sottotitolo “2004 – 2024, vent’anni senza Marco”. Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e sostenuta dal Panathlon Club Cesena, presieduto da Dionigio Dionigi, con il vicepresidente Pino Buda, questa gara è nata pochi mesi dopo la scomparsa di Marco e continua oggi a vivere nel suo ricordo, rinnovando ogni anno l’omaggio alla sua straordinaria carriera e alla sua memoria.

In occasione di questa importante manifestazione ciclistica la viabilità in città sarà modificata al fine di garantire un sicuro, oltre che pieno, svolgimento dell’iniziativa a partire dalle ore 11:00. I partecipanti percorreranno il cosiddetto “km 0” prima dell’avvio della gara stessa, questo significa che si muoveranno dal piazzale del Carisport (zona Ippodromo) a Martorano (quartiere Ravennate) dove, all’altezza della Chiesa, ci sarà l’inizio della gara.

Le strade interessate dal “Km 0”, che saranno dunque chiuse temporaneamente al traffico oltre che presidiate dalla Polizia locale e dai volontari, sono: viale della Resistenza, Ponte Europa Unita, via Machiavelli, Rotonda della Secante (a tale scopo verranno chiuse da ANAS le uscite n. 4 sia per chi proviene da Forlì che da Rimini ), le vie Togliatti e Ravennate fino alla Chiesa di Martorano. Il percorso della gara si articolerà dunque su via Ravennate per entrare poi nel territorio di Cervia (Cannuzzo – Pisignano – via del Confine). Per questo primo tragitto le strade saranno chiuse al traffico dalle ore 11:00 fino al passaggio completo dei ciclisti (ore 11:30 circa).

I ciclisti rientreranno a Cesena alle ore 12:00 circa dalla via Sala, via Vigo Ruffio, Case Missiroli, Badia, Calisese e Carpineta (chiusura veicolare dalle ore 11:45) per proseguire poi su fino a via Sorrivoli. Tale percorso sarà seguito anche per il ritorno verso Cesenatico, con chiusura strade dalle ore 14:50 fino alle ore 15:15 circa).

Una volta arrivati in via Sorrivoli i ciclisti saranno impegnati su un circuito che percorreranno per 5 volte raggiungendo il percorso dei Gessi Grandi e procedendo in direzione via Padre Genocchi da via Celincordia, via Ponte Abbadesse, Cimitero Urbano. Infine, dalla Rotonda Pertini proseguiranno nuovamente in direzione via Garampa per chiudere il cerchio. Il primo passaggio da via Padre Genocchi è previsto intorno alle ore 12:20 e così ogni 30 minuti per ben 4 volte. Le strade sul circuito saranno chiuse circa 15 minuti prima del passaggio del prima atleta che sarà comunque preceduto dalla scorta tecnica della gara. Ultimo passaggio su via Genocchi – Rotonda Pertini è previsto intorno alle ore 14:30.

Per approfondire ulteriormente il tracciato: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17TwIpulsQMq-fULkmbsIrkijWroBVgU&usp=sharing