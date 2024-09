Tutto pronto per la “Festa della Piadina”: a Bellaria il 13/14/15 settembre 2024

Bellaria Igea Marina, 5/9/2024 – Dopo la bella edizione dello scorso anno, torna puntuale la Festa della Piadina (sottotitolo ‘la pis un po’ ma tot’) nei giorni 13, 14 e 15 settembre nel centro di Bellaria. Un evento atteso e amato da tutti, romagnoli e turisti, che celebra la tradizione e l’arte culinaria di uno dei simboli più autentici della nostra cultura.

Con il motto “La pis un po’ ma tot”, ovvero “piace un poco a tutti”, la manifestazione sottolinea la versatilità e l’universalità di questo alimento semplice e gustoso, capace di conquistare tutti i palati. Che sia farcita con salumi, formaggi, verdure o persino con il cioccolato, la piadina rappresenta un incontro tra sapori e tradizione, un vero e proprio patrimonio gastronomico da scoprire e gustare in tutte le sue varianti.

La Festa non è solo un’occasione per assaporare questo delizioso piatto ma anche un momento di convivialità e celebrazione della nostra identità culturale. Attraverso stand, laboratori, musica e spettacoli, rievocheremo la tradizione con un approccio festoso e inclusivo, dove la comunità si riunisce per condividere i valori e i sapori che ci rappresentano.

Questa 21° edizione della Festa, patrocinata sempre dal Consorzio ‘I.G.P. Piadina Romagnola’, presenta un week end denso di emozioni. Innanzitutto gli intrattenimenti e gli spettacoli con la possibilità di ballare il nostro ‘liscio’ e non solo. La gara di preparazione con il mattarello e la cottura della piadina, il laboratorio di preparazione dell’impasto per i più piccoli e poi la “Romagna dei libri”, un appuntamento annuale divenuto irrinunciabile, organizzato dalla Biblioteca comunale Panzini con la presenza di personaggi di rilievo del panorama letterario romagnolo e la partecipazione di storiche case editrici. Un lato della Festa della Piadina dall’aspetto strettamente culturale e di assoluto interesse che si svolgerà in piazzetta Fellini, tutte le sere dell’evento. Una somma di incontri ed appuntamenti che si intrecciano e si fondono in una unica grande kermesse.

Si inizia allora venerdì 13 settembre, nel pomeriggio, con l’apertura del mercatino di prodotti tipici, agroalimentare e dell’artigianato. Verso le 18,00 si diffonderà l’inconfondibile aroma della piadina perché tutti gli stand gastronomici inizieranno la cottura e la vendita del “pane dei poveri”. Sabato e domenica apertura dal mattino e stand della piadina già in opera dal mezzogiorno.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la piadina, il simbolo della nostra terra e delle nostre radici, in un evento che unisce il piacere della buona tavola alla gioia dello stare insieme.

Comune di Bellaria-Igea-Marina