Uccide la madre e confessa in tv, Carbone resta in carcere

Resta in carcere Lorenzo Carbone, il 50enne indagato a Modena per l’omicidio della madre 80enne Loretta Levrini, trovata morta all’interno della sua abitazione a Spezzano di Fiorano dalla figlia della vittima nonché sorella dell’uomo.

L’anziana con ogni probabilità è stata strangolata.

Il gip di Modena Carolina Clò non ha convalidato il fermo, non ravvisando il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.

Il giudice ha comunque disposto il carcere per la gravità del fatto confessato da Carbone direttamente davanti ai giornalisti una volta tornato all’abitazione di Spezzano e per il sussistente del rischio di reiterazione.

Il 50enne resta dunque in cella, dove sarà vigilato per monitorare il suo stato psichico. Domani l’incarico ai periti per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo dell’anziana.

Ansa