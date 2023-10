Uccisa a Rimini: 4 le coltellate mortali secondo l’autopsia

Sentita ancora la nuora e approfondimenti su coppia di vicini

Sono state quattro le coltellate mortali inferte dall’assassino (o dagli assassini) a Pierina Paganelli la 78enne trovata morta mercoledì scorso in un garage del condominio di via Del Ciclamino a Rimini. Quattro coltellate che avrebbero provocato subito la morte della donna colpita con 17 fendenti quando era inerme a terra. La circostanza è confermata dall’autopsia affidata dal sostituto procuratore Daniele Paci alla dottoressa Loredana Buscemi, medico legale. Intanto la scientifica è tornata anche oggi nel condominio di via del Ciclamino per appurare alcune circostanze tra cui la presenza sulla scena in cui è stata ritrovata la vittima di tre persone. Per ora non ci sono indagati e la Squadra Mobile sta ripercorrendo le varie fasi della nottata in cui Pierina è stata uccisa. Sentita ancora una volta la nuora Manuela Bianchi che ha ritrovato il corpo. Verifiche anche a casa del fratello a Riccione. Approfondimenti anche sulla coppia di vicini di casa della nuora e di un altro uomo che sabato è stato sentito in tribunale. Accompagnato dalla moglie in procura avrebbe ferite ad una gamba e al braccio che dice di essersi procurato cadendo in moto.