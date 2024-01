Udienza di convalida di arresto all’ospedale di Cesena per la donna che si è lanciata nel vuoto con la figlioletta

In corso l’udienza di convalida dell’arresto di Giulia Lavatura Truninger presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Lunedì mattina, la 41enne ravennate si è lanciata nel vuoto dal nono piano del suo appartamento di via Dradi, causando la morte della figlioletta Wendy di soli 6 anni. Presenti all’udienza il capo della squadra mobile di Ravenna, Claudio Cagnini, e il giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti. L’avvocato Massimo Ricci Maccarini, difensore di Giulia Lavatura Truninger, è presente anche all’interrogatorio.