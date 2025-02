UEFA Regions’ Cup 2025: il 6 marzo il sorteggio ufficiale al San Marino Stadium

Dopo l’ufficialità dell’assegnazione alla Repubblica di San Marino ed alla sua Federcalcio della fase finale della XIII UEFA Regions’ Cup, la macchina organizzativa si è immediatamente messa in moto. Primo step, la cerimonia di sorteggio ufficiale dei due gruppi in cui saranno ripartite le otto squadre qualificate alla fase finale di San Marino 2025: Dolno?l?ski Region (POL), Länsi-Vantaan Ylpeys (FIN), Vojvodina (SRB), Vaud (SUI), Hradec Králové (CZE), San Marino (SMR), Aragon (ESP) e Rijeka (CRO) si sfideranno per centrare il successo nella competizione UEFA dedicato a rappresentative dilettantistiche regionali (o nazionali, come nel caso di San Marino).

Sorteggio aperto, vale a dire senza limitazione alcuna. Unica indicazione regolamentare è quella che vedrà figurare la NAT San Marino nel Gruppo A, alla posizione 1. Dopodiché si procederà con il sorteggio delle restanti sette rappresentative, da ripartirsi in due raggruppamenti. Il format del torneo prevedere che al termine delle tre gare di sola andata in seno ai gironi, le prime classificate avranno accesso alla finale che assegnerà il trofeo. Gli incontri si svolgeranno integralmente in impianti sammarinesi, come all’interno della Repubblica di San Marino saranno individuati le sedi di ritiro delle squadre partecipanti ed il quartier generale dell’organizzazione UEFA, affiancata da personale e collaboratori della FSGC.

La cerimonia di sorteggio della fase finale della UEFA Regions’ Cup di San Marino 2025 si terrà giovedì 6 marzo 2025 presso il San Marino Stadium (ore 11:00). L’ambasciatore della manifestazione è Massimo Bonini, icona del calcio sammarinese e campione a livello italiano, europeo e intercontinentale con la maglia della Juventus degli anni Ottanta.

FSGC | Ufficio Stampa