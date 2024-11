ULTIM’ORA. ELEZIONI USA. TRUMP IN VANTAGGIO SU HARRIS. ELON MUSK: ”GAME, SET, MATCH”. NYT: ”90% VITTORIA TRUMP”

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 stanno delineando un quadro complesso e in continua evoluzione. Attualmente, Donald Trump ha conquistato 214 grandi elettori, mentre Kamala Harris ne ha ottenuti 179. Trump ha prevalso in stati chiave come Florida, Texas, North Carolina e Georgia, consolidando la sua posizione in aree tradizionalmente repubblicane. Harris, dal canto suo, ha assicurato a sé stati come Washington, New Mexico e Oregon, mantenendo il controllo su roccaforti democratiche.

La situazione resta incerta in stati cruciali come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, dove lo scrutinio è ancora in corso e i margini sono sottili. Il New York Times attribuisce a Trump il 90% di probabilità di vittoria, con una proiezione di 301 grandi elettori. Tuttavia, questi dati sono in continua evoluzione e potrebbero variare con l’avanzare del conteggio.

Elon Musk, noto sostenitore di Trump, ha commentato su X (ex Twitter) con un deciso “Game, set and match”, suggerendo una possibile vittoria per il candidato repubblicano. Musk sta seguendo la serata elettorale direttamente da Mar-a-Lago, residenza di Trump, insieme a un ristretto gruppo di sostenitori e familiari.

È importante sottolineare che, nonostante l’apparente vantaggio di Trump, la situazione resta fluida. Il conteggio dei voti, soprattutto quelli per corrispondenza, potrebbe richiedere ancora tempo, e gli esiti finali potrebbero riservare sorprese. Analisti e osservatori internazionali continuano a monitorare attentamente l’evolversi della situazione, consapevoli che queste elezioni potrebbero avere un impatto profondo e duraturo sul futuro degli Stati Uniti.