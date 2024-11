Ultim’ora: Elezioni USA – Trump verso la vittoria con il 93% delle schede scrutinate, il 75% degli stati rimanenti a suo favore

Aggiornamento sulle Elezioni Presidenziali USA 2024

Con il 93% delle schede scrutinate, Donald Trump è in vantaggio su Kamala Harris nel conteggio dei grandi elettori. Stati chiave come la Florida e il Texas sono già stati assegnati a Trump, mentre Harris ha conquistato roccaforti democratiche come New York e l’Illinois. La competizione resta aperta in stati decisivi come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, dove i risultati sono ancora in bilico.

Elon Musk, fondatore di Tesla e sostenitore di Trump, ha commentato su X (ex Twitter) con un deciso “Game, set and match”, preannunciando una possibile vittoria per il repubblicano. Musk sta seguendo la serata elettorale direttamente a Mar-a-Lago, residenza di Trump, insieme a un ristretto gruppo di sostenitori e familiari.

Nonostante l’apparente vantaggio, la situazione resta incerta, e gli aggiornamenti in tempo reale mostrano uno scrutinio ancora in corso, soprattutto nei territori in bilico. Analisti e osservatori internazionali continuano a monitorare attentamente l’evolversi della situazione.