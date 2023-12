ULTIM’ORA. Incidente ferroviario a Faenza. Scontro fra due treni con 17 Feriti

Grave incidente ferroviario avvenuto lungo la linea Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna), due treni, uno Intercity e uno regionale, si sono scontrati. Dalle prime informazioni disponibili, si registrano 17 feriti a seguito dell’incidente.

Le squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Forlì sono intervenute rapidamente sul posto per gestire l’emergenza e soccorrere i feriti. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per stabilire le cause esatte dello scontro e per valutare l’entità dei danni causati.

*** Aggiornamenti nel prosieguo ***