Ultim’ora. Roma. Cade un albero, muore una donna e ci sono diversi feriti

Una tragedia si è verificata questa mattina a Roma, in via di Donna Olimpia, dove una donna di 82 anni ha perso la vita schiacciata da un albero caduto. L’incidente, avvenuto intorno alle 10:20, ha causato la morte sul colpo dell’anziana, mentre il figlio, che si trovava con lei, è rimasto illeso ma in stato di shock. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi accertamenti.

La Procura di Roma ha immediatamente aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Il pubblico ministero Eugenio Albamonte, coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo, ha disposto il sequestro dell’albero caduto per verificare eventuali responsabilità nella manutenzione del verde pubblico. È stata ordinata l’autopsia della vittima e sono in corso verifiche sugli altri alberi della zona, affidate alla Forestale, per escludere ulteriori rischi. Nel frattempo, la strada è stata chiusa al traffico per circa 150 metri, per consentire le ispezioni.

Sul luogo della tragedia si sono recati anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi. “Esprimo il mio profondo cordoglio per questa immane tragedia. La città si stringe alla famiglia della vittima. Stiamo avviando tutte le verifiche necessarie per comprendere cosa sia accaduto e per prevenire altri episodi simili”, ha dichiarato il sindaco. Tuttavia, l’incidente ha scatenato l’indignazione dei residenti del quartiere Monteverde, che denunciano da anni lo stato di abbandono e la mancata manutenzione degli alberi. “È una tragedia annunciata. Questi alberi non vengono potati da anni, e ogni giorno camminiamo sotto un pericolo costante”, ha affermato un residente della zona.

La vicenda ha sollevato anche reazioni politiche. Esponenti della Lega, come Fabrizio Santori e Giovanni Picone, hanno puntato il dito contro la gestione del verde pubblico, denunciando ritardi nei bandi per la manutenzione e una pianificazione insufficiente. Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazione per l’incapacità di prevenire tali eventi, chiedendo interventi immediati e risorse adeguate per la sicurezza del patrimonio arboreo capitolino.

Il maltempo che ha colpito Roma nelle ultime settimane ha aggravato una situazione già critica. Nella sola giornata di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 160 interventi per alberi e rami caduti, con un bilancio di sei feriti. La tragedia di via di Donna Olimpia rappresenta un monito doloroso sull’urgenza di una gestione più efficace del verde urbano, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire nuovi eventi drammatici.