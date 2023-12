ULTIM’ORA. San Marino. CGG – Comma Comunicazioni. Ratifica Accordo di associazione. Cons. Alessandro Rossi (DEMOS) presenta un ODG per indire un REFERENDUM

Nel primo intervento in Comma Comunicazioni in Consiglio Grande e Generale il consigliere Alessandro Rossi del Gruppo Misto, rappresentante di DEMOS, ha sollevato una richiesta importante per il suo gruppo politico, ovvero la convocazione di un REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSIGLIARE riguardante l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Rossi ha espresso preoccupazioni sul fatto che l’accordo, così com’è attualmente formulato, l’accordopotrebbe non essere recepito positivamente dai cittadini sammarinesi, come è ora.

Sottolineando l’importanza di un’adeguata informazione in una democrazia, Rossi ha evidenziato la necessità di un coinvolgimento attivo dei cittadini in decisioni importanti come questa. Ha auspicato che l’aula comunichi chiaramente il suo sostegno alla volontà della cittadinanza, proponendo che qualsiasi ratifica dell’accordo sia condizionata alla sua approvazione attraverso un referendum.

Il gruppo DEMOS ha presentato un ordine del giorno per affrontare questa questione. Secondo Rossi, sarebbe preferibile anche avere un referendum confermativo solo dopo l’entrata in vigore dell’accordo, magari tre anni dopo, al fine di valutare concretamente i suoi effetti sui cittadini.

Rossi ha chiamato a un confronto aperto per coinvolgere e informare adeguatamente la cittadinanza. Pur dichiarandosi un europeista convinto, ha espresso alcune riserve sull’attuale situazione politica europea. Ha però riconosciuto che l’Europa di oggi è l’unica che abbiamo, anche se a lui non piace, e che San Marino deve integrarsi in questa cultura. Secondo lui, l’associazione con l’UE è solo il primo passo verso un’eventuale adesione completa, avrebbe fatto intendere.

S.e.o. /ms