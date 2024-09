Un altro defibrillatore per il cuore di Rimini

In piazzale Kennedy il dispositivo salvavita donato dal Club Agorà Rimini

Un nuovo defibrillatore nel cuore della marina. Si trova in piazzale Kennedy, a pochi passi dal playground diventato punto di riferimento e di ritrovo per gli sportivi e a servizio del Belvedere, suggestivo e frequentatissimo balcone sul mare di Rimini il nuovo dispositivo salvavita donato alla città dal Club Agorà Rimini. Una donazione ufficializzata questa mattina, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, delle rappresentanti dell’associazione Michela Torri e Cinzia Collevecchio e del medico cardiologo Andrea Santarelli, per un momento inaugurale che segue di solo poche settimane l’installazione di un altro defibrillatore sulla parete della casina dei matrimoni di largo Boscovich, anch’essa sostenuta dal Club Agorà Rimini.

Così come il dispositivo sulla palata, anche il nuovo defibrillatore va a copertura di un’ampia zona nel centro della marina riminese, ad alta frequentazione non solo d’estate. E’ collocato a ridosso del campo da basket, in una posizione funzionale e di facile accessibilità sia per i fruitori del Parco del mare, sia per gli utenti della spiaggia.

Si amplia così la presenza dei defibrillatori nel territorio comunale: oltre a quelli già presenti nelle aree all’aperto a Largo Boscovich e in Piazza Malatesta (donato alla città dall’associazione “Con le ali di Chiara”) e quelli già presenti nelle strutture scolastiche comunali, negli spazi culturali cittadini e nelle palestre, è prevista l’installazione di ulteriori 25 Dae da posizionare negli spazi esterni delle scuole per l’infanzia del Comune.

Comune di Rimini