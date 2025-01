UN ALTRO FINE SETTIMANA DA RECORD PER LA SQUADRA OLIMPUS SAN MARINO

Il weekend in trasferta al meeting indoor di Ancona inizia ad essere sinonimo di ottime prestazioni per l’Olimpus, che in questa domenica 19 Gennaio vede Gianmarco Gulini prima conquistare un nuovo primato sammarinese under 20 sui 60m con un ottimo 7:08 per poi superarsi in finale registrando un tempo di 7:03, che infrange nuovamente il record under 20 e vale anche il minimo per accedere ai campionati italiani under 20; Ottimi anche i tempi sui 60m di Samuele Grossi (7:44), William Venturini (7:95), Alex Capanni (8:13) e Simone Gorini (7:91).

Domenica di ottimi tempi anche per la squadra femminile Olimpus, che sui 60 metri vede Alessandra Gasparelli (7:61) e Lucia Casadei (7:96, nuovo primato personale) accedere alla finale, seguite dai buoni tempi di Greta San Martini (8:15) e il nuovo record personale di Delia Bordonaro con 8:00 che registra anche un 1:00:26 sui 400m sfiorando un altro personale.

Serravalle, 20/01/2025

Comunicato stampa