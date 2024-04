Un bel Victor San Marino espugna Prato con la doppietta di D’Este. Finisce 0-2

33’ giornata Serie D – Girone D 2023/2024

Prato – Victor San Marino 0-2

Prato (4-3-2-1)

Strada, Gargiulo,.Moreo, Santarpia (Sowe 24’ st), Monticone, Limberti (Gori 10’ st.), Nocentini (Stickler 10’ st.), Trovade, Diana, Bigonzoni (Oliverio 26’ st), Laverone.

A disposizione: Ricco, Angeli, D’Agostino, Moussaid, Sadek.

Allenatore: Maurizio Ridolfi

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini, Benvenuti G. (Donati 46’ st), Bertolotti, Sabba, Onofri, Sollaku (Morelli 30’ st), Arlotti, Lombardi, De Queiroz (De Santis 8’ st), Lattarulo, D’Este (18’st Lozza).

A disposizione: Gattuso, Tosi, Gramellini, Eleonori, Deme.

Allenatore: Giampaolo Mazza

Arbitro: Alessandro Dallagà

Assistenti: Andrea Lattarulo – Pietro Tinelli

Ammoniti: Laverone (Prato) – De Queiroz – De Santis – Morelli (Victor).0

Espulsi: –

Marcatori: 7’ pt – 4’ st D’Este

STADIO COMUNALE LUNGOBISENZIO – PRATO

Victor San Marino in grande spolvero sin dalle primissime battute al Comunale Lungobisenzio di Prato. I biancazzurri approcciano nel migliore dei modi il match e passano in vantaggio già al 7’ minuto con un bel colpo di testa del centravanti D’Este su cross dalla sinistra di Lattarulo. I sammarinesi appaiono brillanti e concentrati e controllano agevolmente i tentativi velleitari del Prato che si rende pericoloso solo in un paio di occasioni ben controllate dalla difesa con gli interventi di Lombardi prima ed Onofri poi. Il San Marino gioca bene, fa la partita e potrebbe arrotondare ma i biancazzurri non riescono a finalizzare le diverse occasioni create. Il primo tempo si chiude così dopo un minuto di recupero col punteggio di 1-0 per la formazione di Mazza. Nella ripresa l’inerzia della partita non cambia. 4’ minuto D’Este, su appoggio di Sollaku, si accentra e lascia partire un destro che il giovane portiere del Prato Strada non riesce ad intercettare. È il 2-0 per il Victor San Marino. Mazza toglie De Queiroz a rischio espulsione, dopo il giallo rimediato nella prima frazione ed i continui richiami del direttore di gara, e getta nella mischia De Santis. Il Prato non riesce a salire di giri e l’unica vera occasione arriva al minuto 17 quando su un cross dalla destra la palla viene spizzata da Lattarulo e scavalca Pazzini che viene salvato dal palo. Unico vero lampo dei padroni di casa. I sammarinesi segnano al 22’ anche la terza rete con una bella azione di prima con Lozza che tocca alle spalle di Strada l’assist di Lattarulo ma per l’arbitro è fuorigioco. La partita si trascina così fino allo scadere senza particolari sussulti. Al 46’ esordio in prima squadra per il Victor per lo juniores Donati che subentra al posto di Giacomo Benvenuti. La partita si chiude dopo 5 minuti di recupero c