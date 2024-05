Un camion con acido travolge un’auto sulla A21, un morto e 7 intossicati

Un camionista ha perso la vita questa mattina per un incidente sulla A21 a Piacenza, corsia Sud, all’ingresso dell’area di servizio Nure.

Il mezzo, carico di acido paracetico, ha travolto un’auto con a bordo tre persone.

Il conducente del camion è morto sul colpo, mentre i tre sono rimasti intossicati e sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza insieme ad altre quattro persone che li avevano aiutati a uscire dall’abitacolo. Sette in tutto gli intossicati, nessuno in pericolo di vita. Sul posto mezzi del 118, l’eliambulanza e le squadre dei vigili del fuoco. L’area di servizio è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona.

Sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, con una autopompa serbatoio, una autogrù e il furgone Nbcr, il reparto specializzato in interventi che coinvolgono ‘Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico’. L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato questa mattina intorno alle 7.15 sulla A21, corsia di ingresso all’area di servizio ‘Nure Sud’, a seguito di richiesta per incidente stradale. Il mezzo pesante che trasportava l’acido ha travolto un’auto con tre passeggeri. Il conducente del camion è morto sul colpo per la dinamica e la violenza dell’impatto. Le operazioni di estrazione del cadavere sono state tra l’altro particolarmente lunghe e difficoltose. Sette persone – i tre a bordo dell’auto e quattro automobilisti che li hanno soccorsi – sono rimaste intossicate.

Ansa