Un grande successo per le festività di Cesenatico, il Presepe della Marineria rimane allestito fino a domenica 12 gennaio

Tutti gli eventi organizzati durante il mese di dicembre e per i primi giorni di gennaio hanno fatto il pieno di presenze

Cesenatico, 7 gennaio 2025_Cesenatico è diventata ormai un punto di riferimento della Riviera per le iniziative del periodo natalizio e le feste appena passate hanno confermato questo nuovo trend con la città sempre affollata durante i tantissimi eventi organizzati. Si è cominciato con il tradizionale “calcio d’inizio” dato dall’accensione del Presepe della Marineria il 1° dicembre e poi gli eventi non sono mai fermati. Continua ancora lo spirito natalizio sul Porto, con il Presepe che rimarrà allestito fino a domenica 12 gennaio in modo da poter essere ammirato da quante più persone possibili.

Gli eventi sono stati tantissimi e hanno abbracciato molti target differenti: dal Presepe appunto fino ai suggestivi spettacoli a cura di Cardinali Group passando per l’inaugurazione della nuova Galleria d’Arte diventata anche esperienza multimediale, le nuove tracce dei Custodi dell’Arte, i concerti di Natale, il Capodanno in piazza e a Teatro, la Pasquella e arrivando fino all’arrivo di Babbi Natale e Befane a bordo dei sup. Durante tutto il mese di dicembre e i primi giorni di gennaio si sono svolti anche i tradizionali mercatini di Natale, ormai immancabili.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«Il periodo natalizio è diventato da alcuni anni un momento importante per Cesenatico con alcuni appuntamenti fissi che riscuotono grandissima partecipazione e poi una serie di iniziative pensate per portare novità e attrarre turisti dei target più diversi. Bastava fare una passeggiata per le vie della città per rendersi conto di quanta gente ci ha scelto», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Cesenatico è diventata una realtà importante durante le festività natalizie grazie al lavoro di questi anni: un lavoro di sistema che ha permesso di creare un prodotto turistico nuovo che porta ogni anno presenze extra con un “cartellone” ormai ricchissimo rivolto al turismo per famiglie ma non solo. L’offerta è varia, ricca e pensata proprio per riuscire ad abbracciare più persone possibili. Vedere le immagini della folla all’accensione del Presepe del 1° dicembre è sempre una grande emozione», le parole dell’assessore Gaia Morara.

