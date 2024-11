“Un passo alla volta”: giovedì 7 novembre a Coriano evento gratuito di promozione della salute sui benefici dell’attività fisica

Coriano, 5 novembre 2024 – Far conoscere i benefici dell’attività fisica per contrastare la sedentarietà e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È l’obiettivo di “Un passo alla volta”, evento gratuito di promozione della salute organizzato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e patrocinato dal Comune di Coriano.

Giovedì 7 novembre, dalle ore 18 alle 20, alla Sala Isotta del teatro CorTe, in piazzetta Salvoni, è in programma l’iniziativa finalizzata a scoprire le opportunità che i parchi cittadini offrono per muoversi insieme e quanto questo sia importante per mantenersi in salute in modo economico e divertente.

L’incontro, condotto dal tecnico dell’Attività Motoria e dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, è rivolto a persone con pre-diabete, diabete e sindrome metabolica: si suggerisce di indossare abbigliamento e calzature sportive.

“Continuiamo a promuovere incontri incentrati sul tema della salute per condividere saperi e informazioni utili a far luce sulle buone pratiche da adottare nella quotidianità – afferma l’assessore alle Politiche sanitarie, Dott. Paolo Ottogalli -. Nel mese di novembre saranno tre gli appuntamenti aperti al pubblico. Dopo il primo incentrato sulla attività fisica, i prossimi toccheranno la spesa quotidiana e il benessere psicologico”.

Il 13 novembre si svolgerà l’incontro “Il carrello della salute”, il 25 novembre “Emozioni in equilibrio”. Entrambi si terranno, a partire dalle ore 18, alla saletta della Biblioteca comunale.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it oppure telefonando al n. 334 3429196.

Comune di Coriano