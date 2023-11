Un uomo di 57 anni residente a Castelnovo ne’ Monti, nell’Appennino Reggiano, è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie. Precedentemente, il giudice aveva imposto questa misura a seguito di anni di maltrattamenti alla moglie, spesso commessi in stato di ubriachezza, inclusi insulti, minacce di morte e violenze anche davanti ai figli. Nonostante il divieto di avvicinarsi a meno di un chilometro e di comunicare con la moglie, l’uomo ha recentemente minacciato la donna e inviato messaggi alla figlia, motivo per cui è stato posto in custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico.