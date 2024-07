Una Boutique per Marlù in Piazza delle Erbe: Marlù apre a Padova, nel cuore della città all’ombra del palazzo della Ragione

23 luglio 2024 – Marlù Gioielli, il marchio leader della gioielleria quotidiana, apre la sua prima

boutique monomarca a Padova, nel nord, e incrementa la sua presenza in Italia, dove il marchio è già presente su strada in città come Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Rimini, Riccione, Firenze, Arezzo, Terni, Roma, Napoli, Bari, Taranto, Matera, Cagliari, Trapani e Catania.

Situata in Piazza delle Erbe, cuore storico della città di Padova, ricco di tradizione e cultura, la nuova boutique di Marlù accoglierà i clienti con una nuova shopping experience che rispecchia la forte ed apprezzata identità del marchio con le sue linee di creazioni dal design contemporaneo e variegato.

Il cliente è infatti al centro dell’esperienza di vendita, circondato dalle collezioni Marlù, e può scegliere in base ai colori della sua personalità.

Con l’apertura del nuovo negozio in Veneto sale ancora il numero dei Marlù Store in Italia, andando a rispondere ad una forte richiesta nel nord est.

“Questa è certamente un’occasione di pregio per Marlù”, dichiara Marta Fabbri, Responsabile Governance Marlù “Piazza delle Erbe a Padova, è un crocevia fondamentale della città, su di essa si affaccia il Palazzo della Ragione, ex tribunale cittadino, e la sede del Comune, un asse temporale importante, famoso per la sua storia e frequentatissimo per lo shopping.

Una piazza irregolare, – che si incasella nel centro della città – piena di attività commerciali, chiese, monumenti, ed edifici collegati ad importanti istituzioni politiche e civiche. Aprire un negozio in questa celebre piazza affiancando gli imprenditori che scelgono di investire in Marlù, sottolinea l’importanza che riveste per noi il mercato italiano e favorisce la nostra crescita come marchio aperto alle contaminazioni anche in una città bella e multiculturale come Padova, luogo di scienza e saperi.”

Dopo circa un anno dalla nostra apertura nel Centro Commerciale Nave de Vero e la proficua collaborazione con il marchio Marlù, è per noi un grande piacere annunciare l’apertura del nostro secondo store monomarca in Veneto. – Esordisce così Andrea Motta, imprenditore veneto – Questa volta abbiamo ritenuto corretto investire in una location di primissimo piano, nel pieno centro storico di Padova, in piazza delle Erbe, davanti al palazzo comunale: una piazza viva e sempre animata da moltissimi giovani, pieno target del marchio.

Siamo molto soddisfatti di poter approfondire la nostra collaborazione con Marlù, sapendo di poter contare non soltanto su di un’azienda che propone un prodotto il cui “value for money” è davvero imbattibile, ma che è costituita da persone che, nonostante l’indiscutibile successo commerciale, non hanno mai attenuato il loro entusiasmo e il loro impegno”.

Marlù