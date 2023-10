Una Conferenza per promuovere la Repubblica di San Marino quale sede dell’Arbitrato Commerciale Internazionale e per gli Investimenti

I vertici di ICSID di World Bank insieme a tecnici, istituzioni ed esperti di legge e conciliazione si riuniranno al Teatro Titano per un’iniziativa di altissimo profilo

Il Teatro Titano ospiterà domani, 17 ottobre 2023, la 1° Conferenza sull’Arbitrato Internazionale della Repubblica di San Marino per promuovere la Repubblica di San Marino quale centro per l’Arbitrato Commerciale Internazionale e per gli Investimenti.

L’iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio in collaborazione con ICSID (International Centre for Seattlement of Investment Disputes di World Bank Group) e UNCITRAL delle Nazioni Unite fa seguito al lavoro portato avanti nel contesto della Banca Mondiale nel ruolo di Governatore per San Marino e vede il supporto anche della Segreteria di Stato per la Giustizia e dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. L’obietivo sarà quello di mettere a confronto istituzioni e autorevoli ospiti internazionali sui temi dell’arbitrato commerciale e dell’arbitrato sugli investimenti e si propone di discutere le principali le principali caratteriste di una sede favorevole all’arbitrato. Si discuterà di un diritto arbitrale moderno, di magistratura preparata e di uno sviluppo pianificato dei trattati di sugli investimenti. Oltre a posizionare San Marino come possibile sede di arbitrato internazionale, la conferenza avrà anche l’obiettivo di formare funzionari, avvocati e giudici sammarinesi sulle caratteristiche essenziali dell’arbitrato commerciale e degli investimenti internazionali.

Per la Repubblica di San Marino sarà l’occasione per riportare in territorio, come annunciato l’anno scorso dal Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi in occasione della prima riunione della Costituency di cui San Marino fa parte, la presenza di un istituto di grande rilevanza quale World Bank, un’istituzione spesso considerata lontana con la quale i rapporti possono invece garantire importanti interessi per il Paese e ricadute concrete. World Bank torna, dunque, a San Marino per la seconda volta in due anni a certificare l’ottimo rapporto instaurato con questa prestigiosa istituzione.

La conferenza sarà divisa in quattro sessioni: “Costruire impegni internazionali credibili per proteggere e attrarre investimenti esteri”, “Bilanciare la protezione degli investimenti e altre preoccupazioni tra le quali trasparenza e altre preoccupazioni sollevate dal Gruppo di Lavoro III di UNCITRAL”, “Cosa rende una giurisdizione favorevole all’arbitrato internazionale” e “Una nuova legge sull’arbitrato commerciale internazionale per San Marino”. Sono inoltre previste due differenti keynote: “L’eredità della convenzione ICSID e la sua importanza per la protezione e l’attrazione degli investimenti esteri” e “L’importanza di una moderna legislazione sull’arbitrato”.

Tra i relatori gli Arbitri e Concigliatori ICSID San Marino Chiara Giorgetti (Università di Richmond), Michele Potestà (Levy Kaufmann-Kohler) e Giovanni Zarra (Università di Napoli). Interverranno Martina Polasek (Vice Segretario Generale ICSID), Laura Bergamini (Consigliere ICSID), August Reinish dell’Università di Vienna, Stephan Schill dell’Università di Amsterdam, Maria Chiara Malaguti (Presidente UNIDROIT), Ludovica Chiussi Curzi dell’Università di Bologna, Judith Knieper di UNCITRAL, Patricia Nascimiento di Herbert Smith, Andrea Atteritano di Hogan Lovells e Rinaldo Sali, Vice Segretario Generale della Camera Arbitrale di Milano.

I Segretari di Stato Luca Beccari, Massimo Andrea Ugolini e Fabio Righi apriranno i lavori alle 11. La conferenza si concluderà attorno alle 17.30.

San Marino, 16 ottobre 2023 (1723 dfR)