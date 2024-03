Una donna lo circuisce e con un bacio lo deruba, anziano vittima di un furto a Rimini

Un 79enne a Rimini è stato vittima di un furto in via Francesco Crispi, vicino allo stadio ‘Romeo Neri’. La persona responsabile del furto è stata una donna che si è avvicinata offrendogli un massaggio come pretesto. Con abilità, gli ha sottratto una collana d’oro e due anelli, ricordi preziosi della moglie defunta. Il maldestro gesto della ladra che lo ha baciato ha distratto l’uomo, che si è accorto del furto solo dopo che la donna era già fuggita.

La famiglia, sottolineando il forte valore affettivo degli oggetti rubati, lancia un accorato appello affinché possano essere recuperati e avvisa la comunità del pericolo di cadere vittima di simili inganni. I carabinieri di Rimini hanno preso in carico il caso e avviato le indagini per risalire all’identità della ladra e recuperare i beni rubati.