Una mega scritta per il lancio del Tour De France: 150 ombrelloni e 50 lettini vestono di giallo la spiaggia di Rimini

Rimini si veste di giallo per il lancio del Tour De France. Questa mattina sulla spiaggia (fra i bagni 53 e 55) 150 ombrelloni gialli hanno composto la scritta ‘Rimini’, affiancata da 50 sdraio che hanno formato l’immagine stilizzata di una bicicletta. E’ questo il saluto speciale di benvenuto che la città e i bagnini della spiaggia hanno voluto portare alla prossima edizione storica della Grande Boucle, in vista del lancio ufficiale della centoundicesima edizione che si terrà a Parigi mercoledì 25 ottobre al Palais des Congres, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo.

Nei prossimi giorni anche i monumenti della città si illumineranno di giallo: Castel Sismondo, fontana dei Quattro Cavalli, Arco d’Augusto e Ponte di Tiberio nelle sere del 23 e 24 ottobre splenderanno dei colori della corsa.

Rimini è pronta a dare il benvenuto alla carovana gialla del Tour de France in vista di quello che rappresenterà uno degli appuntamenti cardine del 2024, lo storico arrivo del Tour de France a Rimini nella prima tappa della Grande Boucle. La data è quella del 29 giugno, quando la corsa partirà da Firenze, per percorrere 205 km passando gli Appennini per poi transitare dalla Valmarecchia a San Marino e raggiungere l’arrivo sul mare a Rimini. La corsa proseguirà con altre due tappe in Italia, la Cesenatico-Bologna il 30 giugno e la Piacenza-Torino il giorno successivo.

Comune di Rimini