Una rotonda sul mare di Senigallia per il Marlù Dream Tour: con Marlù brillano le stelle e i sogni si realizzano come i desideri la notte di San Lorenzo.

13 agosto – Anche la terza tappa del Marlù Dream Tour si è conclusa.

Testimone la Rotonda sul Mare, simbolo della città di Senigallia, e le stelle della notte di San Lorenzo, oltre 1500 fan e turisti hanno assistito al live serale gratuito del Marlù Dream Tour, il nuovo tour estivo di Marlù, il marchio di gioielli per tutti.

Piazza della Libertà, cuore del lungomare senigalliese, in una giornata si è trasformata in un sogno ad occhi aperti per tantissimi ragazzi, giovani e famiglie e ha fatto vivere loro un evento unico.

Dalle 17:00 alle 23:30 infatti, sotto la direzione artistica del poliedrico Andrea Prada, in questo villaggio super colorato, i desideri di molti si sono avverati, partecipando a giochi e attività e avendo la possibilità di vincere la Marlù Dreamers Experience e la Golden Experience di Marlù.

Circa 800 infatti i gratta e vinci distribuiti dal mattino dalle hostess di Marlù per la città, in palio una delle tante esperienze Marlù della giornata: gift box Marlù, gadget, Dreamers experience e persino Vip pass per poter stare insieme agli artisti nel backstage durante la serata.

Giulia Pauselli protagonista del pomeriggio con il Contest di Ballo “Keep Dreaming con Marlù”: venti ballerini e ballerine, passate le selezioni, hanno potuto esibirsi di fronte a lei con una loro coreografia e hanno potuto ricevere consigli e suggerimenti per il loro futuro nella danza.

La vincitrice del Contest, Sofia Scattolari, ha vinto il premio “Keep Dreaming”, una borsa di studio del valore di 300 euro presso la scuola di Danza di appartenenza e la Golden Experience di Marlù, con la possibilità di scegliere una parure di gioielli Marlù e conoscere gli artisti e i talent in tour.

Martina Giovannini, Gaia de Martino, Kumo (Tiziano Coiro) e Dustin Taylor, direttamente da Amici23, sono stati i protagonisti di questa terza tappa marchigiana, saliti sul palco per esibirsi insieme a Cricca e Federica Carta. Gli artisti si sono alternati sul palco regalando uno spettacolo unico di vero talento al loro pubblico, per un live senza precedenti con assoli di danza, passi a due e grandi successi.

Nel backstage invece, dal pomeriggio, era possibile trovare Federico Baroni con un format di interviste creato ad hoc da Marlù, il suo “Vale o non Vale”, e Omar e Adam Spoleti, gli esplosivi gemelli!

Un tour nato dal cuore, fortemente voluto per regalare al pubblico di Marlù momenti di condivisione e un’esperienza all’altezza della sua filosofia, un tour pensato per far vivere un sogno e soprattutto per cercare di stupire e meravigliare, lasciando ricordi indelebili.

E Marlù sceglie di sorprendere ancora una volta tutti i suoi fan: la tappa di Senigallia non sarà l’ultima tappa del Tour! A sorpresa il Marlù Dream Tour arriverà anche a Cattolica, l’11 settembre 2024, presso il parco dell’Acquario di Cattolica, con un evento speciale a tema 90s dream!

Keep dreaming con Marlù.

Non puoi mancare. Scopri come partecipare al Marlù 90s Dream Tour, seguici sui social o vai su www.marlu.it troverai tutti i dettagli. Che aspetti? Il tuo Sogno Estivo Marlù continua!!!

Ufficio Stampa Marlù