“Una rotonda sul mare: Rimini”: emesso oggi il francobollo dedicato alla città

Una rotonda sul mare con vista su uno dei porti turistici più all’avanguardia d’Europa. E’ l’immagine scelta per il francobollo dedicato a Rimini emesso ufficialmente oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo ordinario “Una rotonda sul mare: Rimini”, inserito nella serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”, è stato presentato oggi in Residenza comunale, dove si è svolta anche la cerimonia di timbratura alla presenza della responsabile territoriale di Poste Italiane Barbara Negroni.

“Ringrazio il Ministero del Made in Italy e Poste Italiane per questa iniziativa che rappresenta per noi un riconoscimento, che valorizza un pezzo del nostro patrimonio turistico – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – La rotonda sul mare è nell’immaginario collettivo uno dei luoghi più suggestivi dove spaziare con lo sguardo verso l’infinito ed è un luogo di grande valore e di incontro per una città come la nostra. Per questo stiamo portando avanti progetti per far sì che a Rimini, nel giro di pochi anni, possano moltiplicarsi affacci e piazze sul mare, spazi aperti e spettacolari da restituire ai residenti e ai nostri ospiti. L’ambizione è quella di far sì che questo sia solo il primo dei francobolli dedicati alle rotonde sul mare di Rimini”.

Per Rimini si tratta di un nuovo riconoscimento, dopo il francobollo dedicato agli stabilimenti balneari nel 1992 e quello dedicato al Ponte di Tiberio nel 2014. Il bozzetto è stato curato da Emanuela L’Abate, raffigura una veduta della piazza della Darsena con il porto turistico. Completano il francobollo la legenda “UNA ROTONDA SUL MARE” e “RIMINI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Il francobollo (tariffa 1.25 euro) è stampato è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, per una tiratura di circa 250mila esemplari. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Rimini per sessanta giorni.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.

Comune di Rimini