UN’ALTRA RAGAZZINA SALVATA DAI CARABINIERI MENTRE TENTA DI LANCIARSI DAL TERZO PIANO DI UN PALAZZO

Castel Maggiore (BO): I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno nuovamente salvato una ragazzina che voleva suicidarsi, come accaduto sabato 23 settembre 2023 quando una giovane si è lanciata nel Torrente Savena. Questa volta è accaduto a Castel Maggiore, alle ore 14:00 circa del 4 ottobre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che una giovane stava per lanciarsi dalla finestra di un palazzo condominiale. Appresa la notizia, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile di Bologna si sono immediatamente diretti sul posto, notando un’adolescente seduta sul davanzale della finestra di un appartamento situato al terzo piano, con le gambe nel vuoto. Pertanto, una volta riusciti ad aprire il portone condominiale, i militari sono saliti velocemente al terzo piano e hanno fatto ingresso nell’appartamento, mettendo in sicurezza la giovane e adagiandola sul divano. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazzina, che non è stata denunciata, è stata trasportata in ospedale soltanto per accertamenti.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna