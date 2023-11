San Marino. Under 22: domani con il Fiorentino per una sfida al limitare della zona post-season

È in arrivo l’ottava fatica, nell’ambito del Campionato Sammarinese BKN301, per la San Marino Academy U22. I Biancazzurri allenati da Matteo Cecchetti, che seguirà i suoi dalla tribuna scontando l’ultimo turno di squalifica, sono chiamati all’esame Fiorentino. Un avversario da prendere con le molle, capace di grandi prestazioni ogni qual volta sceso in campo – se si eccettua il passaggio a vuoto con la Virtus, comunque capolista a punteggio pieno del torneo. I Rossoblù, pur avendo maturato solo 4 punti in classifica (uno in meno rispetto alla San Marino Academy), hanno imposto il pareggio al quotatissimo Cosmos dopo aver incamerato una vittoria all’esordio con il Pennarossa. Se le altre cinque uscite hanno portato in dote solo sconfitte, è pur vero che gli uomini di Camillini hanno ceduto solo di misura a Tre Fiori e Juvenes-Dogana, dovendo far mea culpa per le occasioni non sfruttate con San Giovanni e soprattutto Cailungo. In Coppa Titano, invece, sono solo dolci i ricordi del Fiorentino, capace di battere due volte su due proprio il San Giovanni (4-1, 2-1) e guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale contro La Fiorita.

Forse anche in previsione dell’infrasettimanale di coppa dell’8 novembre prossimo, dal quale la San Marino Academy Under 22 è dispensata, Camillini potrebbe proporre qualche modifica al suo scacchiere tattico. Soluzioni alternative che la San Marino Academy sta tenendo in considerazione, visto il minuzioso lavoro di preparazione e analisi video sviluppata da Cecchetti e dal suo staff tecnico. In effetti, è lo stesso Alessandro Renzi a sottolinearlo: “Affronteremo una squadra che in classifica ha un solo punto di ritardo rispetto a noi; anche questo ci porterà ad alzare il livello di allerta durante tutto l’incontro, del resto ogni settimana analizziamo nel dettaglio le nostre prestazioni e ci prepariamo al meglio in funzione dell’impegno successivo. Con l’aiuto dello staff e del nostro match analyst, cerchiamo di assimilare rapidamente il modo di stare in campo degli avversari e muoverci di conseguenza”.

Un avvio decisamente positivo, in ogni caso, per la grande novità del Campionato Sammarinese BKN301, partita a fari spenti nonostante le grandi aspettative che il club, nonché la Federcalcio di San Marino – promotrice del progetto – hanno fin da subito nutrito. Attingendo anche da un linguaggio diretto e prettamente giovanile, Renzi trova conferma alle sue aspettative iniziali di “una squadra piuttosto ‘ignorante’ in campo, terra-terra, convinta dei propri mezzi e sempre sul pezzo; del resto, è quello che il mister ci chiede: non abbassare mai la testa. Quello che ci caratterizza – prosegue il centrocampista – è la voglia di fare. All’interno dello spogliatoio c’è un clima bellissimo ed un gruppo coeso. Ognuno di noi dà il 100% in allenamento e in partita”.

San Marino Academy-Fiorentino si giocherà domani, domenica 5 novembre 2023, presso lo stadio di Montecchio a partire dalle ore 15:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming gratuita, con commento in italiano, su TITANI.TV.

Ufficio Stampa