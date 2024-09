Under 22: il Fiorentino la vince nel finale

Epilogo amaro per gli Under 22 nella sfida della terza di campionato contro il Fiorentino. L’incontro si sblocca al 10’: Abouzziane ed El Ardoudi scambiano ripetutamente in fascia mancina, poi il secondo si accentra e trova lo spazio per far girare la sfera all’angolino più lontano. I giovani Titani impiegano pochissimo per riprendersi. L’azione del gol del pari si sviluppa sulla stessa fascia di quella dell’1-0, che però è la destra per la formazione biancoazzurra. Il tacco geniale di Santi libera Marco Casadei, il cui cross non viene intercettato da Giacopetti ma da Alberto Riccardi alle sue spalle: rapido e lucidissimo, il numero 11, a controllare la sfera e a spedirla in buca d’angolo. L’unico altro sussulto della prima frazione di gioco giunge a metà di quest’ultima: diagonale mancino al veleno di Galeone su sponda di Salemme, con palla che sibila vicina al palo alla sinistra di Alessandro Casadei. La ripresa si apre con un altro tentativo di Galeone, stavolta da distanza considerevole: grande potenza nella sua botta di collo destro, e palla anche in questo caso non troppo lontana dal bersaglio. A strettissimo giro di posta Abouzziane lancia in profondità Belward, che si inserisce in un corridoio centrale e si invola in porta, ma viene ipnotizzato, nel tu per tu, da Alessandro Casadei. Ancora Fiorentino pericoloso con il lancio di Bulli per Salemme, che, nonostante la posizione molto defilata, calcia in diagonale mettendo paura all’estremo della San Marino Academy. I Titani si rivedono in avanti con il tiro coraggioso e potente di Santi dalla fascia mancina, finito fuori. Sull’altro fronte Omar Diop arma il destro a giro di Abouzziane, che manca la porta di poco. Nel finale di gara il Fiorentino aumenta i giri. Belward impegna severamente Alessandro Casadei dopo un’irresistibile azione personale fatta di un triplo dribbling. All’89’ arriva il gol partita. Abouzziane punta in fascia e calcia dal vertice; Alessandro Casadei respinge corto e sulla palla vagante è pronto ad avventarsi Belward, che insacca senza difficoltà. Finisce 2-1.

Campionato Sammarinese 2024-25, 3. giornata | San Marino Academy – Fiorentino 1-2

SAN MARINO ACADEMY

A. Casadei; Giambalvo, M. Sancisi, S. Gasperoni (dal 66’ Luvisi), A. Riccardi, Cervellini, M. Casadei (dal 90’ Tumidei), N. Sancisi (dal 66’ Molinari), Santi, M. Gasperoni (dal 74’ D’Addario), Giacopetti

A disposizione: Magnani, F. Ciacci, Rossi, S. Riccardi, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

FIORENTINO

Benedettini; Galeone, Bottoni, Simoncini (dal 61’ Papa Gueye), Costantini, Molinari, B. Diop (dal 52’ Bulli), Belward, El Ardoudi (dall’80’ Dolcini), Abouzziane, Salemme (dal 61’ O. Diop)

A disposizione: Berardi, Chiaruzzi, Diagne, Terenzi, Borgagni

Arbitro: Luca Ricciarini

Assistenti: Andrea Zaghini e Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: William Villa

Ammoniti: B. Diop, Santi, Salemme, M. Gasperoni, 59’ El Ardoudi, Molinari, D’Addario

Marcatori: 10’ El Ardoudi, 14’ A. Riccardi, 89’ Belward

