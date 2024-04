Under 22: il Murata non fa sconti. Finisce 0-7

Mister Cecchetti non ha a disposizione Battistini per squalifica e allora la sfida della penultima giornata diventa l’occasione per l’esordio stagionale di Andrea Grana a difesa dei pali biancoazzurri. Il Murata ha tutta l’intenzione di insidiare la quarta posizione del Cosmos e lo dimostra aggredendo la sfida di Montecchio fin dalle sue battute iniziali.

Sfida che in effetti si sblocca dopo appena 9’ e spiccioli. Echel salta il diretto marcatore con un numero d’alta scuola e poi mette al centro un pallone che Cecconi deve solo spingere in rete. L’attaccante ex Tre Fiori torna a referto poco dopo il quarto d’ora, incornando perfettamente il cross pennellato da Ura dalla fascia sinistra. Pochi minuti ed arriva anche il tris del Murata, questa volta con Echel che calcia dalla distanza ed insacca a fil di palo. L’Academy non riesce a scuotersi e paga dazio anche alla sfortuna quando, al 33’, un rimpallo libera Gaiani davanti a Grana: l’ex Libertas è freddo e porta il Murata sul 4-0. Ura fa le prove di 5-0 ma deve arrendersi al gran tuffo di Grana. Poco può invece il portiere della San Marino Academy quando Echel gira la palla in rete sfruttando il preciso assist di Ura, incontenibile sulla corsia sinistra.

Il 10 bianconero sale in cattedra anche al 43’, quando inventa una traccia geniale per lanciare in profondità Gaiani; quest’ultimo sceglie la via dell’altruismo offrendo la sfera sul secondo palo ad Echel, che non ci arriva per poco. La prima frazione si chiude con il mancino affilato di Bortolotto su punizione dai 25 metri: la palla esce non di molto rispetto all’incrocio dei pali. In avvio di ripresa c’è subito un’occasionissima per De Luca, appena entrato sul terreno di gioco. Ottimo il controllo orientato del 27 biancoazzurro a mandare fuori giri diretto marcatore e a spalancare un’amplissima porzione di specchio della porta; il tiro, però, è a lato. Sull’altro fronte, Santos pennella dalla fascia per Petillo, che, tutto solo, incorna colpevolmente alto. I giovani Biancoazzurri tornano a farsi vedere dalle parti di Gueye con Renzi, liberato al limite dell’area dal velo di Giacopetti ma non preciso al tiro. Il Murata aggiorna il tabellino al 66’: Giaretta sfrutta un lunghissimo lancio dalle retrovie per infilarsi tra le maglie della difesa biancoazzurra e battere Grana in uscita. Affonso ha un’opportunità al 69’, ma strozza troppo la conclusione dalla lunetta. Il 18 bianconero però non spreca quella che gli capita 3’ minuti dopo, quando si presenta solo in area e batte Grana con un tocco ravvicinato. Il Murata avrebbe anche l’opportunità di fare 8-0, ma stavolta Grana è bravissimo ad opporsi alla conclusione ravvicinata di Affonso dopo uno spettacolare schema su punizione del Murata costruito sulla combinazione Affonso-Gaiani-Ura (colpo di tacco)-Affonso. Non ci saranno altri sussulti in un pomeriggio estremamente complicato per i ragazzi di Cecchetti e che lancia il Murata a -1 dal Cosmos, nel frattempo sconfitto dal Tre Penne.

Campionato Sammarinese BKN301, 29. giornata | San Marino Academy-Murata 0-7

SAN MARINO ACADEMY

Grana; Ciacci (dal 46’ De Luca), Giambalvo (dal 28’ Renzi), Zavoli, Valli Casadei, Sarti (dal 74’ Giocondi), N. Sancisi, Bortolotto, Molinari, D’Addario, Gatti (dal 46’ Giacopetti)

A disposizione: Cervellini, M. Sancisi, Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

MURATA

Gueye; Peters, Santos, Gaiani, Toccaceli (dal 52’ Gega), Ura, Grieco (dal 52’ Vitaioli), Petillo, Cecconi (dal 57’ Affonso), Echel (dal 57’ Giaretta), Cicarelli (dal 52’ Cunha)

A disposizione: Benedettini, Terenzi, Santana

Allenatore: Sergio Grassi (sostituisce Giuseppe Angelini)

Arbitro: Yassine Hafidi

Assistenti: Marco Savorani, Simone Savorani

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Cicarelli, Grieco, Giaretta, N. Sancisi, Valli Casadei, Giocondi

Marcatori: 9’ e 16’ Cecconi, 20’ e 42’ Echel, 33’ Gaiani, 66’ Giaretta, 72’ Affonso

Ufficio Stampa