Under 22: l’Academy tiene oltre un tempo, poi il Cosmos dilaga. Finisce 0-5

Si interrompe la striscia positiva della San Marino Academy Under 22. I Titani cadono dopo due vittorie consecutive in campionato, merito anche del Cosmos e della sua prova di forza nella ripresa. I Gialloverdi infatti si impongono con un netto 5-0 ai danni dei ragazzi di Cecchetti e registrano la seconda vittoria consecutiva.

Sul sintetico del “Federico Crescentini” è il Cosmos che parte forte e tenta di sbloccarla con il tandem d’attacco Berardi-Prandelli ma Borasco – oggi preferito a Matteo Battistini – e la retroguardia dell’Academy reggono bene. I Titani provano a farsi vedere a metà frazione con il tentativo di Famiglietti da fuori area, il suo sinistro però non inquadra la porta di Aldo Simoncini. Poco dopo anche Nicolò Sancisi tenta la conclusione dalla distanza, il centrocampista sammarinese calcia bene verso la porta ma Simoncini è ben piazzato e la blocca.

Alla mezz’ora la squadra di Berardi va vicinissima al vantaggio: Di Maio recupera su Nicola D’Addario poi scambia con Sapori, il centrale gialloverde si trova così a tu per tu con Borasco che però con un prodigioso riflesso nega il gol al difensore sammarinese. L’estremo difensore dell’Academy è fondamentale anche poco dopo sulla gran colpo di testa di Prandelli – su suggerimento di Simone Santi – allungandosi alla grande. Ma per il vantaggio del Cosmos bisogna attendere pochi minuti: sul cross di Sapori c’è Filippo Berardi che la prolunga di testa per l’incornata di Prandelli che questa volta è vincente e batte Borasco per l’1-0.

Al 41’ Cosmos vicinissimo al raddoppio: ingenuità di Mattia Sancisi che perde un brutto pallone in fase di costruzione, Berardi ne approfitta e si invola tutto solo verso la porta, il tiro dell’attaccante gialloblu passa però vicinissimo al palo. L’Academy prova a scuotersi e sul finale di frazione ha un’ottima chance: gran traversone dalla destra di Giocondi per la testa di Famiglietti che colpisce bene sul secondo palo ma c’è il centrale Maggioli ad allontanare la minaccia. L’occasione però più nitida per i Titani arriva nel recupero: gran punizione di Valli Casadei che con il destro prova a pescare il jolly, ma la sfera – forse anche toccata da Simoncini – pizzica la parte alta della traversa.

Ad inizio ripresa però ecco la rete del raddoppio del Cosmos che mette la gara in discesa per i Gialloverdi: Loiodice di testa serve Prandelli che con la coda dell’occhio vede Berardi sul filo del fuorigioco e di prima lo manda in porta, per l’assistente di Zani è tutto regolare così l’attaccante sammarinese può battere Borasco per il 2-0.

Il gol della tranquillità per il Cosmos sembra però caricare ancora di più la squadra di Berardi, che mostra tutto il suo enorme potenziale offensivo. Poco dopo l’ora di gioco è Loiodice che – sul corner di Pastorelli – di testa colpisce il palo da pochi passi. Azione simile poco dopo, con sempre il centrocampista del Cosmos ad essere protagonista: corner questa volta del subentrato Zulli ancora per la testa di Loiodice ma Borasco dice no, sulla respinta il centrocampista insiste e colpisce poi la traversa dopo un bel tiro a giro.

L’Academy prova a resistere sino all’81° quando il Cosmos passa ancora: azione costruita dal basso, in pochi tocchi la sfera arriva a Prandelli che di prima lancia in profondità Ben Kacem che con uno strappo dei suoi si presenta davanti a Borasco e lo fredda. L’Under 22 subisce il colpo e dopo soli due minuti Zulli cala il poker con un destro dalla distanza che si infila nell’angolino basso. Il Cosmos non si ferma e al 87° sigla anche la quinta rete – la terza in sei minuti – quando Sapori serve con il tacco Mularoni che spedisce la sfera – complice anche una deviazione – in rete. Il club di Serravalle non sembra essere sazio e al novantesimo Borasco compie un altro grande intervento su Sapori ed evita il sesto gol. Dopo il “tornado” gialloverde, l’Academy si ricompatta e nel recupero va vicinissima al gol della bandiera: altro ottimo cross di Giocondi per la testa di Gatti che colpisce benissimo ma Aldo Simoncini respinge clamorosamente ad una mano e nega il gol con una super parata. I ragazzi di Cecchetti non mollano e poco dopo ci provano anche con Giocondi che calcia dal limite spedendo la sfera alta di poco. Non c’è però più tempo e si va così negli spogliatoi. Ora testa alla prossima e delicata sfida di martedì prossimo nel turno infrasettimanale di campionato: ad Acquaviva ci sarà il Faetano, con in palio punti fondamentali per la corsa ai playoff.

Campionato Sammarinese BKN301, 25. giornata | San Marino Academy – Cosmos 0-5

SAN MARINO ACADEMY

Borasco; M. Sancisi, Zavoli, Ciacci (dal 68’ Giambalvo), Giocondi, Severi (dal 68’ Renzi), N. Sancisi (dal 83’ De Luca), Valli Casadei, Bortolotto, N. D’Addario (dal 68’ Giacopetti), Famiglietti (dal 46’ Gatti)

A disposizione: Grana, Sarti, Molinari, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

COSMOS

Simoncini; Di Stasio (dal 60’ A. D’Addario), Di Maio, Maggioli, Pastorelli, Loiodice, Errico (dal 60’ Sami), Santi (dal 46’ Zulli), Berardi (dal 70’ Ben Kacem), Sapori, Prandelli (dal 81’ Mularoni)

A disposizione: Battistini, Barbini, Palazzi, Salvatelli

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Leonardo Battista, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Berardi, Errico, Loiodice

Marcatori: 32’ Prandelli, 53’ Berardi, 81’ Ben Kacem, 84’ Zulli, 87’ Mularoni

Ufficio Stampa