Unione Valconca – dichiarazione del Sindaco di Montescudo – Monte colombo Gian Marco Casadei

Con riferimento al recente documento sottoscritto dai Sindaci dell’Unione Valconca e alla dichiarazione del Presidente Giorgio Ciotti sulle linee programmatiche, faccio presente che il comune di Montescudo – Monte Colombo nei mesi scorsi, anche con delibera del Consiglio Comunale, ha avanzato diverse e concrete proposte sia per la sede dell’Unione – mettendo a disposizione a costo zero la sede dell’ex Municipio di Monte Colombo – sia per le attività svolte e da svolgere, finora tutte disattese.

Considerato che – come si legge nella dichiarazione di Ciotti -“…è mia intenzione raccogliere le proposte avanzate dai Sindaci durante i mesi estivi e stilare un piano programmatico preciso. Questo documento verrà condiviso con i Sindaci e successivamente formalizzato nel Consiglio dell’Unione, per essere pronti ad avviare la sezione di bilancio” il comune di Montescudo – Monte Colombo assicura il proprio contributo al dialogo e alla organizzazione di servizi, alcuni decentrati su tutto il territorio dell’Unione Valconca. Servizi che devono e dovranno essere efficienti e a basso costo per la Comunità. Obiettivo, quello del risparmio, che i nostri cittadini si aspettano e che sapranno sicuramente apprezzare.

07 ottobre 2024