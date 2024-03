UNITED RICCIONE – REAL MONTEROTONDO 0-1

UNITED RICCIONE (343):

Rossi; Moray, Chiesa, Ndoy; Diodato, Matteucci, Caponi, Pellacani; Tonelli, Lisai (1’st Maio), Ferrara (31’st Sylla).

A disp.: Bulgarelli, Syku, Mesisca, Carpentieri, Grancara, Tirincanti, Di Criscio.

All.: Utro

REAL MONTEROTONDO (442):

Benvenuti; Calisto, Gianni, Meledandri, Primasso (26’st Perrotta); Malvestuto, Cantiani, Albanesi, Riccucci (26’st Macri); Squerzanti (46’st Compagnone), Manca.

A disp.: Simionato, Dragotto, Scaffidi, Napoleoni, Riosa, Farfaglia.

All.: Stillo

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Calisto, Albanesi, Tonelli, Cantiani

Marcatori: 36′ Riccucci

RICCIONE – Per la prima con lo United Riccione il tecnico siciliano Salvatore Utro sceglie di dare continuità al 433 già visto nelle sfide precedenti con Moray nei tre di difesa e Lisai in avanti a sostituire l’acciaccato Maio. Di fronte c’è il Monterotondo che all’andata venne sconfitto piuttosto facilmente. Al 4′ la prima vera occasione con Tonelli che calcia appena entrato in area ma è provvidenziale il tocco di Benvenuti che alza sopra la traversa. Arriva dalla distanza anche la prima azione pericolosa del Monterotondo con Ricucci che calcia di potenza e Rossi che respinge in corner. Grandi proteste United al 16esimo quando Caponi tenta il dribling in area e va giù. Al 20esimo Pellacani si divora il vantaggio, solo davanti a Benvenuti sceglie il pallonetto e manda alto. Lo United Riccione sembra essere maggiormente in partita rispetto agli ospiti che però trovano il vantaggio per primi. Al 36′ gran lavoro di Manca sulla destra, palla a Riccucci che dalla distanza trova la conclusione perfetta per bucare Rossi e portare in avanti i suoi. Dopo la rete subita lo United Riccione si perde un po’ e si deve accontentare di un’occasione di Pellacani che però non spaventa la difesa del Real Monterotondo.

Dentro Maio al posto di Lisai durante l’intervallo. United Riccione che continua a tenere bene il campo ma non punge. Buona occasione per Maio che viene anticipato in extremis in area piccola e, dalla parte opposta, per Riccucci che non aggancia un traversone di Cantiani. Lo United Riccione gestisce la manovra ma non riesce ad essere efficace e al 34′ rischia di andare al tappeto quando Squerzanti mette al centro un pallone che diventa pericolosissimo con la deviazione di Moray e finisce fuori di poco. Al 39′ doppia occasione per il Real Monterotondo che trova però una risposta miracolosa di Rossi in grado di respingere due conlusioni di Squerzanti in pochi secondi. Rossi tiene a galla i suoi nel finale con un’altra uscita provvidenziale su Perrotta ma la rete del pareggio non arriva.