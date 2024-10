Uragano Milton, meteorologo si commuove in diretta: “Sarà orribile”

L’uragano Milton si prepara a colpire la Florida. E mentre molti residenti sono in fuga, le condizioni si aggravano al punto che il meteorologo della NBC John Morales è scoppiato in lacrime commentando l’avvicinarsi dell’uragano e spiegando la sua pericolosità: “È semplicemente un uragano incredibile, incredibile, incredibile. È sceso… È sceso di 50 millibar in 10 ore”, ha detto con la voce rotta, riferendosi a una misurazione della pressione atmosferica, con la tempesta si sta intensificando, “mi scuso. È semplicemente orribile“.

“I venti massimi sostenuti sono di 160 miglia orarie”, ha continuato Morales, “e stanno solo guadagnando forza nel Golfo del Messico dove i venti, intendo, i mari, sono così, incredibilmente, incredibilmente caldi. Da record, come si può immaginare”.

AdnKronos