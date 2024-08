Urbino, presentata la nuova Giunta Comunale: Maurizio Gambini sindaco, Giulia Volponi vice sindaco

Il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha presentato ufficialmente oggi la nuova giunta municipale. Con questa mossa, Gambini intende guidare la città in un nuovo capitolo della sua storia, sottolineando l’importanza delle persone che ha scelto per affiancarlo in questo compito.

A partire da quest’anno, Urbino è ufficialmente diventata Capoluogo di Provincia, grazie a una legge statale approvata nel 2024. Questo cambiamento segna una tappa significativa per la città, che ora si trova a gestire “numeri da città di grandi dimensioni”, come evidenziato dal Comune. La nuova giunta sarà composta da nove assessori e 32 consiglieri nella Assise comunale.

“Sono molto orgoglioso,” ha dichiarato Gambini, “perché ho al mio fianco persone capaci e competenti, animate dall’amore per la nostra città e dal desiderio di impegnarsi concretamente per costruire insieme il futuro della nostra comunità. Un compito molto delicato soprattutto in questo momento storico in cui iniziamo a scrivere la storia di Urbino capoluogo di provincia.”

Gambini ha sottolineato l’importanza di assegnare deleghe significative a ciascun assessore, affinché possano seguire da vicino aspetti strategici della vita e dello sviluppo di Urbino. Ha inoltre raccomandato di mantenere un dialogo aperto con i cittadini e le varie realtà che animano la vita collettiva urbinate, con l’obiettivo di superare le divisioni nate negli ultimi mesi.

“Ci sono le basi per fare un bellissimo lavoro,” ha aggiunto il sindaco, esprimendo fiducia nella nuova squadra di governo cittadino.

Ecco la nuova giunta guidata da Gambini; vice sindaca e assessora Urbanistica ed Edilizia è Giulia Volponi; assessore Politiche Educative, Sviluppo dei borghi e del territorio, Associazionismo: Massimiliano Sirotti; assessora Cultura, Sviluppo del Centro Storico, Mobilità e Trasporti, Eventi: Lara Ottaviani; assessore Turismo, Politiche Comunitarie e Internazionali, Politiche Energetiche: Francesco Guazzolini; assessora Personale e Infrastrutture sportive: Marianna Vetri assessora Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Urbino Capoluogo: Elisabetta Foschi; assessora Attività Produttive e Rapporti con gli Enti: Francesca Fedeli; assessore Polizia Municipale e Società Partecipate: Nicola Rossi; assessore Attività Sportive e Protezione Civile: Gianfranco Fedrigucci detto Frank.