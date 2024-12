URLA E SANGUE AL BAR. DUE CLIENTI FERITI DA UN ALTRO AVVENTORE. TUNISINO DI 28 ANNI ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Ozzano Emilia (BO): I Carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia hanno arrestato un 28enne tunisino per lesioni personali aggravate. L’arresto è stato eseguito durante la richiesta di aiuto della titolare di un bar che aveva telefonato al 112 segnalando una lite nel suo locale. I Carabinieri si sono diretti velocemente presso l’esercizio pubblico e quando sono arrivati, la prima cosa che hanno visto, sono state le macchie di sangue sul pavimento, provenienti dalle ferite di un paio di clienti sulla trentina che erano stati aggrediti da un terzo cliente, verosimilmente armato di un oggetto appuntito, con cui avevano avuto una discussione. In particolare, i Carabinieri hanno scoperto che i malcapitati erano stati feriti al fianco perché avevano preso le difese della barista, la quale, qualche minuto prima, aveva richiamato il presunto responsabile, facendolo allontanare dallo scaffale delle bevande alcoliche. Urtato dal richiamo della donna, il soggetto si era arrabbiato, iniziando una lite con i presenti, tra cui i due clienti feriti. Questi, soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati al Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono stati medicati e giudicati guaribili in 10 e 30 giorni. Il presunto responsabile, identificato nel 28enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri che hanno informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che disponeva di procedere con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal Giudice nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna e nei confronti del 28enne è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere.