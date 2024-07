Usa 2024: la convention Gop approva la nomination di Trump, il suo vice sarà il senatore 39enne Vance

Donald Trump è arrivato alla convention dei repubblicani a Milwaukee. L’ex presidente ha l’orecchio destro fasciato, dopo l’attacco a Butle in Pennsylvania. Alla sua vista, la folla alla convention dei repubblicani a Milwaukee ha iniziato a urlare “lottiamo, lottiamo”, proprio come il tycoon dopo l’attacco. L’ex presidente è sembrato commosso, con gli occhi lucidi. Ovazione e standing ovation per Trump, che appare sorridente e combattivo. Il tycoon ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato “Usa, Usa” insieme all’arena, letteralmente in delirio per la sua prima apparizione dopo l’attentato.