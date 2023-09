Usa storditore elettrico contro compagno di scuola, denunciato

Ha usato uno storditore elettrico per colpire sul gluteo un suo compagno di scuola, che per fortuna, a parte lo spavento non ha riportato lesioni.

Il ragazzino, 15 anni, è stato denunciato dai carabinieri di San Lazzaro, in provincia di Bologna, per minaccia aggravata e porto abusivo di storditore elettrico.

Tutto è successo ieri, verso le 13.40, quando il direttore di una scuola superiore della provincia ha telefonato ai carabinieri dicendo che uno dei suoi studenti, minorenne, stava piangendo perché era stato aggredito da un altro ragazzo più giovane che lo aveva colpito sul gluteo con una scarica elettrica.

I militari sono andati subito nella scuola e dopo aver ricostruito i fatti hanno identificato i due minorenni e sequestrato l’arma.

E’ stato il direttore della scuola a farsi consegnare lo storditore elettrico dal 15enne e a darlo ai carabinieri. Lo strumento da difesa personale è in grado di produrre una scarica da 3.800.000 volt che, stando alle descrizioni dell’arma, venduta in rete, può stordire una persona di grossa stazza o un animale, in base alla durata della scarica. Il minorenne che ha ricevuto la scossa si è spaventato per l’accaduto, ma è rimasto illeso. Il giovane ha rifiutato l’intervento del 118 e non ha voluto sporgere denuncia. Il 15enne è stato quindi denunciato dai carabinieri, che ovviamente hanno informato i genitori dei due minorenni di quanto era accaduto.

Ansa