USL SAN MARINO. UN SINDACATO HA FRA I SUOI COMPITI QUELLO DI FORMARE PROFESSIONALITÀ NUOVE CHE CONTRIBUISCANO AD AUMENTARE LE TUTELE DEI LAVORATORI

Usl apre le porte a nuove figure che possono fare la differenza nel panorama lavorativo per quanto riguarda la sicurezza, la consulenza, la criminologia. Laureanda in materie giuridiche e criminologia Juliana Petecariu, da quasi vent’anni residente a San Marino, ha scelto il sindacato USL per svolgere il proprio tirocinio e avere così l’opportunità di toccare con mano le problematiche trattate durante il corso di studi. Si parla sempre di lavoro più dignitoso e di maggiori tutele, il modo migliore di passare dalle parole ai fatti è potersi avvalere di figure specializzate, nuove professionalità che possano realmente fare la differenza in materia di soprusi. Dal canto suo tutto lo staff di USL ha contribuito a impreziosire il tirocinio di Juliana condividendo la propria esperienza e il sapere. “La sfida del Sindacato – ha dichiarato il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – è anche quella di formare nuove figure che contribuiscano ad aumentare le tutele dei lavoratori, persone che partendo dalla propria professionalità, siano anche grandi esperti di umanità, visto che questo rimane il punto di partenza per ogni relazione che dia frutti e porti risultati concreti. Durante il tirocinio Juliana Petecariu si è impegnata ogni giorno e ha portato un prezioso valore aggiunto grazie al suo bagaglio di conoscenze e al grande intuito, ha inoltre appreso e portato una visione nuova”.

“In ambito accademico – ha commentato Juliana Petecariu – si ha l’opportunità unica di approfondire nel dettaglio determinati argomenti. Non tutti hanno questa possibilità ma io credo debba tornare ad essere la più importante delle priorità. Si arriva in questo modo più preparati ad affrontare il mondo del lavoro e direi anche con più entusiasmo. Dal tirocinio presso USL ho però appreso che c’è molto più della teoria, che il lavoro dietro le quinte non te lo racconta nessuno, che quando si decide di mettersi al servizio degli altri non c’è orario che tenga, se qualcuno ha bisogno, la cosa da fare è solo una: rimboccarsi le maniche e fare l’impossibile. È un esempio che ho l’ambizione di seguire. Grazie infinite allo staff di USL e all’SG Francesca Busignani”.