Utile di Bper in crescita: 724 milioni di euro nel primo semestre 2024

Bper Banca ha chiuso il primo semestre del 2024 con un utile netto di 724,2 milioni di euro, segnando un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi totali hanno raggiunto i 2,76 miliardi di euro, con una crescita del 4,1%, mentre i proventi core sono aumentati del 7% a 2,7 miliardi di euro.

Nel corso del semestre, Bper ha realizzato “un’importante creazione di valore per gli azionisti,” con un utile per azione di 0,512 euro. Questi risultati indicano che la banca è ben posizionata per raggiungere i suoi obiettivi entro la fine dell’anno.

Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper, ha sottolineato l’impegno dei colleghi nella generazione costante di valore. “Tutte le divisioni hanno contribuito positivamente sia in termini di ricavi sia attraverso una rigida disciplina sui costi,” ha dichiarato Papa. “Gli indicatori di rischio di credito continuano a essere contenuti, e la nostra posizione patrimoniale e liquidità rimangono solidi, grazie alla continua generazione di capitale. Questo ci permette di affrontare con fiducia un contesto macroeconomico incerto.”

Bper ha anche annunciato che presenterà il nuovo piano industriale il 10 ottobre a Milano. “Sarà un piano orientato alla crescita, che ci consentirà di continuare a creare valore per tutti i nostri stakeholder,” ha affermato Papa.

Alla luce dei risultati ottenuti, Bper si considera ben avviata verso il raggiungimento delle ambizioni prefissate per la fine dell’anno, dimostrando la capacità di adattarsi e crescere in un mercato complesso e competitivo.