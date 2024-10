Vaga in stato confusionale lungo la strada statale 64 Porrettana prima di minacciare e oltraggiare i carabinieri: 48enne arrestato per oltraggio e resistenza ad un pubblico ufficiale

Vergato (BO): I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vergato hanno arrestato un 48enne italiano, pregiudicato, per resistenza e oltraggio ad un Pubblico Ufficiale. È successo di sera quando alcuni automobilisti hanno contattato la Centrale Operativa CC di Vergato segnalando la presenza di un uomo sospetto che, girovagando a piedi sulla strada statale 64 Porrettana in direzione della località Carbona, stava arrecando pericolo per lui e per automobilisti in transito. Oltre a riferire all’operatore telefonico alcuni elementi utili per identificare l’uomo, i passanti hanno evidenziato l’andatura barcollante dell’uomo che, in evidente stato confusionale, continuava ad urlare frasi incomprensibili. Intercettato poco dopo dai Carabinieri inviati immediatamente sul posto per le ricerche, il 48enne ha subito assunto un atteggiamento provocatorio e molesto nei loro confronti, proferendo frasi oltraggiose ed offensive, il tutto mentre si rifiutava di fornire le proprie generalità. Nella circostanza, l’uomo in più occasioni ha tentato di avvicinarsi ai militari cercando dapprima un contatto fisico, per poi mimare pugni nella loro direzione, dopodiché è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 48enne è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna