VALENTINO ROSSI VINCE A MISANO WORLD CIRCUIT GARA 1 DEL FANATEC GT WORLD CHALLENGE EUROPE

Misano World Circuit, 18 maggio 2024 – Valentino Rossi e Misano World Circuit confermano il loro feeling totale. Dopo lo storico successo del 2023, il campione di Tavullia torna in cima al podio sul circuito di casa, dove ha scritto pagine storiche su due ruote, confermandosi protagonista assoluto anche nel pianeta GT.

In gara 1 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Rossi è salito sulla sua BMW a metà gara e in testa, raccogliendo la posizione consegnatagli dal bravissimo compagno belga Maxime Martin. Rossi ha conservato la prima posizione e negli ultimi due giri, con l’avversario tornato a contatto, non ha concesso nulla tagliando il traguardo al primo posto davanti alla Bmw di Charles Weerts, che a sua volta aveva raccolto il testimone e metà gara da DriesVanthoor. Terzo posto per la Lamborghini di Giacomo Altoè, in coppia con Thierry Vermeulen.

“Gara dura e faticosa, sempre al limite e con la necessità di non sbagliare nulla – ha detto a caldo Valentino Rossi – con gli ultimi giri davvero sotto pressione. Sono felicissimo di questa vittoria, ancora qui a Misano e davanti a tanta gente. Maxime è stato bravissino, abbiamo fatto un grande lavoro”.

“È una grande soddisfazione veder trionfare il più famoso pilota della Riders’ Land in un campionato così competitivo – le parole del Managing Director di Misano World Circuit Andrea Albani, che ha premiato i vincitori – ed anche un bel modo per aprire questo weekend di gare. Poter premiare Vale su questa pista, che lo ha visto protagonista di grandi imprese, ci rende particolarmente felici”.

A tifare per Valentino Rossi anche i piloti MotoGP, ospiti di Mattia Pasini al Res Tech Simulation Center di MWC: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti.

Sulla griglia, prima della partenza di gara 1, l’inno d’Italia è stato suonato dalla Banda giovanile città di Rimini, formazione attiva dal 2012 e formata da una trentina di musicisti dagli 8 ai 18 anni, diretta dal Maestro Andrea Brugnettini.

In serata gara 2 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, unica gara notturna della stagione

Tutti i risultati su www.gt-world-challenge-europe.com

Il programma di domani, domenica 19 maggio

09:30 – 10:20 Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli Race 2

10:35 – 10:50 McLaren Trophy Europe Free Practice 4

10:55 – 11:10 McLaren Trophy Europe Qualifying 2

11:20 – 11:40 Clio Cup Series Qualifying 2

12:15 – 13:16 GT4 European Series powered by Rafa Racing Club Race 2

14:45 – 15:35 McLaren Trophy Europe Race 2

16:05 – 16:35 Clio Cup Series Race 2 (25′ + 1 lap)

I biglietti sono acquistabili direttamente in circuito o in prevendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com. Possibili abbonamenti e i biglietti consentono la libera circolazione fra paddock e le tribune adiacenti alla MWC Square.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione