Valmarecchia. Coneetiamoci: al via i bandi Bonus Trasporti e Sport per Giovani Neet

Opportunità per giovani non studenti e non lavoratori dai 14 ai 35 anni

Valmarecchia – L’Unione dei Comuni della Valmarecchia ha dato il via a due nuovi bandi per l’assegnazione di bonus trasporti e sport, destinati ai giovani Neet (Not in Education, Employment, or Training) del territorio. Questa iniziativa è parte del progetto più ampio Coneetiamoci promosso dalle politiche sociali dell’Unione e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI. Questa iniziativa mira a supportare i giovani che non studiano e non lavorano, creando nuove opportunità di inclusione e sviluppo personale.

Nuovi bandi: un’opportunità da cogliere

Dal 17 giugno al 18 agosto 2024, sono aperti due bandi rivolti ai giovani Neet di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nei comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia. Questi bandi offrono contributi per la pratica sportiva e wellness, nonché per le spese di utilizzo del trasporto pubblico, al fine di incentivare uno stile di vita attivo e facilitare la mobilità.

I requisiti per partecipare sono semplici:

-essere residenti nei comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia al momento della domanda.

-avere un’età compresa tra i 14 e i 35 anni.

-rientrare nella categoria NEET (non essere in un percorso di studio e non lavorare)

-appartenere a un nucleo familiare con un’attestazione ISEE non superiore a 50.000,00€

Le domande devono essere compilate esclusivamente online tra le ore 12:00 di lunedì 17 giugno 2024 e le ore 23:59 di domenica 18 agosto 2024. Tutte le informazioni sul sito dell’Unione di Comuni Valmarecchia www.vallemarecchia.it

Bonus Trasporto :Il bando per il rimborso delle spese di utilizzo del trasporto pubblico prevede l’assegnazione di voucher del valore massimo di €100. Possono presentare domanda i residenti nei comuni dell’Unione che abbiano tra i 14 e i 35 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a €50.000. La domanda va compilata allegando abbonamenti o ricevute del trasporto pubblico utilizzato per raggiungere sedi di formazione, relazioni o attività sportive.

Bonus Sport : Il bando per l’accesso alle attività sportive e di wellness è rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con le stesse condizioni di residenza e ISEE. Anche in questo caso, la domanda deve essere presentata online, allegando la documentazione richiesta per l’iscrizione a corsi sportivi o attività di benessere, il Voucher Sport copre le spese fino a un massimo di € 200,00

Un futuro più luminoso per i giovani della Valmarecchia

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un futuro più inclusivo e proattivo per i giovani della Valmarecchia. “Co-Neet-iamoci” non è solo un progetto, ma un movimento che mira a risvegliare il potenziale nascosto dei Neet, fornendo loro le risorse e il supporto necessari per diventare protagonisti del proprio percorso di vita.

Attraverso una serie di azioni che dureranno per tutto il 2024, il progetto mira a mappare i servizi disponibili sul territorio e a raccogliere dati preziosi per comprendere meglio le esigenze dei giovani Neet. Questo lavoro di rete è coordinato dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia, con il supporto della cooperativa Il Millepiedi e altri partner locali, tra cui ARCI Servizio Civile Rimini APS, CDS – Centro di Solidarietà, AUSL Romagna, CET – Comunità Educante Territoriale, Between Società Cooperativa Sociale, Osservatorio della Legalità e le scuole dei comuni coinvolti.