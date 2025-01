Valmarecchia (Rimini). 54enne proprietario di quattro cani (pastori maremmani) condannato dopo ripetuti attacchi. L’ultimo ad un ciclista

Un uomo di 54 anni, residente in un comune della Valmarecchia, è stato condannato dal tribunale di Rimini a una multa per non aver rispettato le misure di sicurezza riguardanti i suoi quattro cani, due maschi e due femmine di razza meticcio-maremmana. I cani erano già noti per comportamenti aggressivi, avendo attaccato in passato alcuni passanti. Dopo un episodio di aggressione, avvenuto il 19 agosto 2021, il sindaco del comune aveva emesso un’ordinanza che imponeva al proprietario di garantire una sorveglianza costante sui suoi animali, al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

Nonostante le avvertenze, due giorni dopo, uno dei cani è riuscito a fuggire da un recinto inadeguato e ha azzannato una donna in bicicletta. L’intervento dei carabinieri ha portato alla denuncia del 54enne per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il proprietario, assistito dall’avvocato Luca Galli, ha difeso la sua posizione sostenendo di non aver avuto il tempo sufficiente per apportare le modifiche necessarie alla recinzione. La sentenza di oggi ha confermato le responsabilità del proprietario, imponendogli una sanzione economica.