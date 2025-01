Vandali colpiscono il Bagno 26 di Rimini, danneggiate strutture sportive

RIMINI – Nella notte scorsa, il Bagno 26 di Rimini è stato teatro di atti vandalici che hanno colpito le strutture destinate alla palestra invernale. Ignoti, approfittando dell’accesso libero all’area, hanno danneggiato gravemente il pallone gonfiabile utilizzato per la ginnastica, tagliando le pareti. Oltre ai danni strutturali, sono stati rubati anche alcuni pesi, secondo quanto riportato dal bagnino Gabriele Pagliarani.

Pagliarani ha espresso il disappunto per l’accaduto, sottolineando come questi episodi danneggino il lavoro svolto per il bene della comunità e dei frequentatori del bagno. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i gestori, che ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di atti che minano l’integrità delle strutture sportive locali. Le autorità sono state allertate e si stanno attivando per indagare sull’accaduto.