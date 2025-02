Vandali imbrattano il Campus Universitario di Cesena: Indagini in corso

Nella notte tra lunedì e martedì, il Campus dell’Università di Cesena è stato oggetto di un atto vandalico da parte di individui contrari ai vaccini. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato due persone che, armate di una scala, hanno cosparso di vernice rossa le strutture universitarie, lasciando messaggi contro i vaccini e il 5G intorno alle tre del mattino.

Le indagini sono attualmente condotte dai Carabinieri, con il supporto della Digos. Mirko Viroli, presidente del Campus, ha dichiarato che questo gesto non farà altro che unire ulteriormente l’istituzione, sostenuta da un’immediata risposta di pulizia da parte dell’Ateneo.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha condannato l’episodio definendolo un “atto vile e inaccettabile” e ha espresso solidarietà al rettore Giovanni Molari, promettendo supporto alle forze dell’ordine per rintracciare i responsabili. Anche la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha espresso il suo disappunto, sottolineando l’importanza della scienza e del sapere.

In risposta all’accaduto, il Partito Democratico di Cesena ha etichettato le scritte come “ingiuriose e deliranti”, mentre la Lega ha denunciato la violazione dei principi di convivenza civile. I Popolari per Cesena hanno evidenziato la necessità di garantire agli studenti un ambiente di crescita sereno e stimolante. Infine, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno manifestato la loro solidarietà alla comunità educativa, esprimendo preoccupazione per l’attacco a un’importante istituzione del territorio. Anche l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, ha condannato il gesto, augurandosi che le forze dell’ordine possano identificare i colpevoli.