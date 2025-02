Vandalismo al Campus Universitario di Cesena: Scritte no vax deturpano la struttura

Nella notte, il campus universitario di Cesena è stato oggetto di un atto vandalico che ha lasciato la struttura in uno stato di degrado. Gran parte delle pareti esterne è stata imbrattata con scritte di chiaro stampo no vax, che negano la validità delle vaccinazioni e delle malattie, come l’aviaria, e contestano anche l’esistenza del 5G.

Al momento della scoperta, il personale dell’università ha immediatamente allertato le forze dell’ordine per avviare una denuncia formale contro questo gesto inaccettabile.

Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha condannato fermamente l’accaduto, definendolo un attacco alla cultura e al dialogo scientifico che caratterizzano l’ambiente accademico. Lattuca ha espresso solidarietà all’Università di Bologna e al coordinatore del campus, il professor Mirko Viroli, sottolineando che non si tollereranno atti che fomentano odio e intolleranza. Le autorità locali si sono impegnate a collaborare con le forze dell’ordine per identificare i responsabili di questo vandalismo.