Vandalismo notturno a Rimini: distrutta colonnina autovelox in via Marecchiese

Nella quiete notturna di Rimini, un atto di vandalismo ha lasciato il segno sulla via Marecchiese, una delle arterie più frequentate della città. Ignoti hanno abbattuto una colonnina autovelox di colore arancione, situata in prossimità dell’incrocio con via dell’Osteria Pettini, vicino al bar Cecchini. Questo dispositivo, non di carattere permanente ma attivato solo in presenza della Polizia Locale, era posizionato strategicamente vicino a un attraversamento pedonale e un’isola ecologica, in un’area che in passato ha visto diversi incidenti stradali.