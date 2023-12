Venezia: attivisti di ”Extinction Rebellion” colorano di verde il Canal Grande”

In un’audace azione di protesta, il gruppo ambientalista ”Extinction Rebellion” ha attirato l’attenzione a Venezia, colorando le acque del Canal Grande di verde. Questo atto simbolico è stato realizzato versando della fluoresceina, una sostanza non nociva, nel canale, creando un effetto visivo straordinario. Parallelamente, alcuni membri del gruppo si sono calati dal famoso Ponte di Rialto con corde e imbragature, esponendo uno striscione che riportava la scritta ”Cop28: mentre il governo parla noi appesi a un filo”, in una chiara denuncia della mancanza di azioni concrete nella lotta contro il cambiamento climatico.

Questo gesto segue un’azione simile compiuta solo due giorni prima da ”Ultima Generazione” un altro gruppo di attivisti per il clima, che avevano preso di mira la Basilica di San Marco con il lancio di una miscela di fango liquido e cioccolato. Queste dimostrazioni di protesta a Venezia mettono in evidenza l’urgenza e la passione con cui questi gruppi cercano di attirare l’attenzione sui temi ambientali, in particolare in vista dell’imminente Cop28.