Vento forte in Romagna: Crolla palo Enel a Cesenatico

Cesenatico è stata colpita da forti raffiche di vento, con picchi che hanno raggiunto i 74 km/h. Un palo dell’Enel è crollato in via Montaletto, nella zona di Cannucceto, creando preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco Matteo Gozzoli ha confermato l’incidente e ha avvertito la popolazione di fare attenzione, in particolare nelle aree alberate. Le autorità locali, inclusa la Polizia Municipale e Cesenatico Servizi, sono già sul posto per garantire la sicurezza della zona, poiché il palo è attualmente in tensione. I residenti sono invitati a prestare attenzione e a evitare di avvicinarsi alle aree potenzialmente pericolose.