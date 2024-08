Verso la scrittura del Piano di Inclusione Sociale del Comune di Rimini. Si chiude la prima fase di coinvolgimento e ascolto del percorso. Più di 300 partecipanti in oltre 20 incontri

A partire dallo scorso marzo il Comune di Rimini, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, Protezione Sociale e Politiche per la Casa, ha avviato un ciclo di incontri, tematici e locali in alcuni territori chiave della città, per Gente di Rimini. Si tratta del percorso partecipativo che porterà alla scrittura del Piano di Inclusione Sociale del Comune di Rimini che si articola attorno a 4 temi chiave dal taglio fortemente intersettoriale: gli spazi di comunità e la prossimità, l’accessibilità della città, gli inserimenti lavorativi e il coinvolgimento dei giovani nella vita di comunità riminese.

Il percorso attivato fin qui ha avuto la finalità di ascoltare diversi soggetti del territorio (esterni e interni all’amministrazione, addetti ai lavori o anche nuovi a queste riflessioni) su questi ambiti incontrando più di 300 partecipanti in oltre 20 incontri e raccogliendo un grande interesse della comunità riminese a confrontarsi si questi quattro focus, riconosciuti come di importanza strategica. È stato diffuso in questi giorni ai partecipanti, e pubblicato sul sito www.gentedirimini.it a favore di tutti gli interessati, l’esito di questa prima fase che si trova raccontato e riassunto in un documento di sintesi anche grafica che ricostruisce il percorso fin qui e che affronta, attraverso fotografie dello stato dell’arte e primi set di proposte, tutti e quattro gli ambiti tematici.

Ogni focus tematico ha preso direzioni differenti proprio a partire dai contributi dei partecipanti. Per quel che riguarda la prossimità e gli spazi di comunità, a partire dagli incontri in sei diversi territori comunali (Viserba, Borgo Marina, Miramare, Gaiofana, Vergiano e Corpolò, Via De Varthema e dintorni, in cui sono state incontrate più di 200 cittadini e cittadine) sono state messe a fuoco alcune linee di lavoro per sviluppare in maniera innovativa gli spazi di incontro e relazioni significative per le diverse aree di Rimini. 30 i partecipanti, tra tecnici del Comune e associazioni, ai lavori sul fronte dell’accessibilità: si lavorerà, anche a partire dai tanti progetti virtuosi esistenti, per consolidare un approccio di sistema, sul fronte fisico ma non solo, che coinvolga diversi settori comunali definendo modalità non occasionali di dialogo con il territorio per migliorare la vivibilità della città, le occasioni di incontro e la possibilità di fruire i servizi. Le linee di lavoro sugli inserimenti lavorativi, elaborate insieme a 60 referenti del territorio, mettono al centro il miglioramento di percorsi di occupabilità inclusivi che vadano al di là delle singole fragilità e che possano in maniera ragionata coinvolgere nuove aziende mentre è in fase di lavorazione una proposta che vuole migliorare il coinvolgimento dei giovani e delle giovani della città nelle occasioni di comunità e nell’impegno civico anche a partire dalle tante esperienze esistenti raccontate dagli oltre 40 rappresentanti cittadini che hanno presto parte al percorso.

L’ascolto, e il percorso Gente di Rimini non finiscono qui: è possibile inviare osservazioni, considerazioni e commenti a gentedirimini@comune.rimini.it per proseguire a distanza la riflessione che, in presenza, riprenderà in autunno, unendo sempre l’attenzione ai territori della città con quella ai temi al centro del percorso: sono in programma alcune sperimentazioni operative accanto alla ripresa di alcuni gruppi di lavoro su temi puntuali.

Resta anche aperta, ancora per qualche mese, la possibilità di compilare il questionario di Gente di Rimini, che si rivolge a tutti i cittadini riminesi e che indaga alcune caratteristiche delle comunità, disponibile al link https://bit.ly/GenteDiRimini e il cui esito sarà analizzato in autunno.

Gente di Rimini riparte con un appuntamento conviviale il 28 agosto alle 18.00 al Bar Ferrari (in piazza Ferrari 3 a Rimini) per raccontare come prosegue il lavoro nei prossimi mesi. In autunno un’azione dedicata di comunicazione avrà la finalità di coinvolgere la cittadinanza più ampia nelle riflessioni del percorso. Per restare aggiornati https://www.instagram.com/gentedirimini

Comune di Rimini