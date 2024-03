Verucchio avvia il percorso per le Comunità Energetiche Rinnovabili: arriva uno Sportello per l’Energia a disposizione dei cittadini

Il Comune di Verucchio ha aderito al Bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna con un progetto per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili. La sindaca Stefania Sabba: “Si apre un percorso che coinvolgerà associazioni di categoria, imprese, esperti, tecnici, Parrocchie, Asp Valloni e Marecchia, Ausl Romagna, Acer Provincia di Rimini e ci auguriamo tanti cittadini. Finalmente si concretizzerà anche un altro obiettivo di mandato:

la creazione di uno Sportello per l’Energia”

Il Comune di Verucchio ha aderito al Bando Partecipazione 2023 che la Regione Emilia Romagna ha pubblicato nel mese di novembre con un progetto che si chiama “Percorsi condivisi per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili”

FINALITA’

ll progetto nasce con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica mediante un percorso partecipativo capace di coinvolgere numerosi soggetti, sensibilizzare la comunità e aumentare la conoscenza e consapevolezza: si intende cioè sensibilizzare e informare la collettività sui percorsi di costituzione delle Comunità Energetiche e sui vantaggi che si ricavano attraverso le stesse.

Il percorso partecipativo aumenterà quindi la consapevolezza dell’importanza della transizione ecologica mediante l’implementazione della produzione di energia rinnovabile, obiettivo evidenziato anche all’interno del PAESC comunale approvato in consiglio a fine dicembre.

VERSO LO SPORTELLO COMUNALE DELL’ENERGIA

“La nostra amministrazione ha già compiuto un primo percorso partecipativo sulla gestione del verde pubblico, dando vita a un progetto di cittadinanza attiva ribattezzato “Quello che serve” concretizzatosi anche in un regolamento ad hoc e in una serie di azioni. Ora il Comune, con il medesimo strumento, vuole ragionare su come dare vita a modelli economici sostenibili basati su patti tra gli abitanti di un territorio e sulla loro capacità di decidere e agire collettivamente: sul come passare cioè da consumer a prosumer. Ma perché questi progetti possano prendere piede occorre che, prima di tutto come cittadini, ci si sappia rieducare al dialogo e alla partecipazione, sociale e politica. Proprio per provare a creare dei “laboratori di consapevolezza civica” e sperimentare pratiche di sostenibilità sociale e ambientale. Abbiamo da sempre manifestato notevole attenzione al tema della sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile: obiettivi a portata di mano sia mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile e all’affiancamento di un vero e proprio Sportello per l’energia che era fra i nostri obiettivi di mandato e sarà capace di informare, indirizzare e rendere consapevoli i cittadini sui propri consumi e le opportunità di miglioramento esistenti” spiega la sindaca Stefania Sabba.

SOGGETTI COINVOLTI E STEP

Gli attori coinvolti nel processo insieme al Comune di Verucchio saranno le Associazioni locali e del Terzo settore, le Associazioni di Categoria che hanno contribuito ad accendere i riflettori sulle CER, imprese che dispongono di superfici per realizzare un impianto fotovoltaico o che abbiano interesse a far parte di una CER, le Parrocchie di Verucchio e Villa Verucchio, il Centro ricreativo Le Pozzette, ACER della Provincia di Rimini, (sia come soggetto produttore sia come ricevitore a vantaggio delle fasce deboli occupanti alloggi ERP), l’ASP Valloni Marecchia e Ausl Romagna, ma anche tutti coloro che ne vorranno fare parte.

Il percorso si svilupperà in fasi successive: si partirà con tutta l’attività di impostazione e la costituzione di gruppi di lavoro, quindi procederà attraverso incontri condivisi e serate pubbliche con esperti, sopralluoghi, l’attivazione di uno Sportello dedicato presso il Centro Civico di Villa Verucchio, incontri con protagonisti di realtà particolarmente virtuose che possano trasmettere la loro esperienza e il loro know-how, la realizzazione di una piattaforma web dedicata sul Sito Internet del Comune per la promozione e pubblicizzazione delle varie iniziative e la condivisione dei risultati raggiunti e in cantiere e infine la realizzazione di un documento collaborativo che promuova la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e sia la base delle relative co-progettazioni.

“E’ l’inizio di un percorso che con il contributo di tutti potrà migliorare la qualità della vita della collettività. Invitiamo quindi ogni cittadino sensibile e volenteroso a farsi parte attiva per realizzare insieme un futuro migliore e di comunità” conclude con un appello la sindaca Sabba.